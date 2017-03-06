Насіров має право покинути приміщення суду
13:31, сьогодні 611 Читать новость на русском
Під час перерв в судовому процесі Роман Насіров може покидати зал Солом'янського райсуду Києва.
Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Головний фіскал країни, якого звинувачують у завданні шкоди державі у сумі 2 мільярдів гривень, офіційно вільний та може поїхати із залу суду в будь-якому напрямку. Проте це він може зробити лиш у перервах між судовими засіданнями.
Активісти, які оточили будівлю Солом'янського райсуду, запевнили, що підозрюваний у злочинах не зможе покинути територію Феміди.
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Нагадаємо, що адвокати Романа Насірова намагалися змінити суддів шляхом подання заяви на відвід, проте суд не дозволив цього зробити.
Джерело: 24 Канал
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