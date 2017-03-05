Насіров покинув лікарню "Феофанія" з кортежем машин та адвокатами
О 9:30 кортеж машин вивіз головного Романа Насірова з лікарні "Феофанія".
Наразі точно невідомо, куди попрямував Насіров, однак о 10:00 розпочинається суд, який повинен обрати Насірову запобіжний захист.
Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.
4 березня з клініки "Феофанія" екс-головного фіскала перевели в Інститут кардіології імені Стражеска.
Крім того, цього ж дня мав відбутися суд над Насіровим, проте спершу будівлю "замінували", а увечері оголосили про перерву до 10 години 5 березня через стан здоров'я підозрюваного.
Зауважимо, що перед цим медики так і не змогли підвердити факт інфаркту у фіскала, на чому спекулюють його адвокати.
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