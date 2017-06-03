Найкращі бійці із різних силових структур змагалися за кубок Президента

З усіма урочистостями у столичному Палаці спорту відбувся турнір з рукопашного бою за кубок Президента України.

Перший такий турнір відбувся ще у 2011 році. І став щорічним. Паузу зробили лише у 2014-ому через початок бойових дій на Сході.

Цьогоріч вперше за всю історію змагань, в них беруть участь всі без винятку силові структури. У складі команд кращі з найкращих. Надихнутися досягеннями бійців прийшли перші особи всіх без перебільшення силових відомств та герої війни на Донбасі.

Хто з ким бився і хто врешті переміг – дивіться у сюжеті.