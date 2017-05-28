Невідомі поглумилися над українським прапором біля піцерії бійців АТО

Невідомі зламали флагшток з українським прапором на приміщенні закладу Pizza Veterano у Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ветеран АТО, засновник піцерії Леонід Остальці.

"Так почався ранок в піцерії. Я поламаю ноги, щелепу і руки, якщо дізнаюся, хто це зробив. А так, як бухають у нас в декількох закладах поряд, то їх зобов'яжемо стежити за державним символом", – йдеться у повідомленні.

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