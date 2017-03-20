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Невідомі влаштували погром у пансіонаті під Києвом, де живуть переселенці: почалася стрілянина

13:53, сьогодні 439
У
У "Джерелі" невідомі влаштували погром / Взгляд

У Пущі-Водиці під Києвом у пансіонаті "Джерело", де проживають 168 переселенців з Криму і Донбасу, сталася перестрілка.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Леся Литвинова.

"У "Джерелі" перестрілка. При всьому моєму ставленні до компактних поселень, там діти. Більше п'ятдесяти. І стрілянина – це точно не те, що їм потрібно. Від стрілянини вони один раз вже втекли", – мовиться у повідомленні волонтерки.

Видання "Новости Донбасса" з посиланням на одну з переселенок Віру, яка проживає в "Джерелі", повідомляє, що у понеділок на територію пансіонату прийшли "тітушки". Пані Віра з дитиною планує покинути пансіонат.

За словами переселенки, невідомі вибили скло і розбили трансформаторну підстанцію. Одну жінку забрали до лікарні.

Водночас журналістка Марина Курапцева у Facebook сповістила, що стрілянину влаштували екс-бійці батальйону "Айдар", які також проживають у "Джерелі".

Сьогодні вранці в будівлю прийшли "тітушки" з ломами, вибили вікна, повисмикували дроти з усіх комунікацій, які вдалося виявити, налякали до напівсмерті жінок і дітей. Мами з дітьми ховалися на четвертому поверсі будівлі, поки йшов погром,
– мовиться у повідомленні журналістки.

Вона додала, що бійці "Айдару", що розміщені в пансіонаті "Джерело", відкрили вогонь у повітря, щоб відігнати нападників.

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"Новости Донбасса" зазначають, що переселенці проживають в "Джерелі" з 2014 року. Майже з самого початку заселення людям надходять погрози про виселення.

У пансіонаті неодноразово відключали гарячу воду, електрику та опалення, посилаючись на заборгованість власника, приватної фірми "Геліос", перед Київською державною міською адміністрацією (КМДА).

Теги: Україна Айдар Тітушки Сутички Київ
Джерело: 24 Канал
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