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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Незаконні схеми: чому працівники СБУ не декларують свої доходи

22:52, сьогодні 89 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – керівництво СБУ оголосило інформацію про статки своїх працівників державною таємницею, розголошення якої може завдати непоправної шкоди. Враховуючи масштаби корупційних скандалів, в які потрапляють працівники СБУ, причина такого супротиву декларуванню очевидна.

Найбільшу увагу журналістів до своєї персони привернув перший заступник голови СБУ Павло Димчина – власник чотирьох автомобілів та елітного житла. За словами народного депутата Сергія Лещенка, саме Демчина фактично керує відомством, особливо напрямками з бізнес-переділом ринку.

В ЗМІ 40-річного першого заступника голови СБУ називають наближеним до президентського фаворита Ігоря Кононенка та наглядачем за СБУ від партії влади. Будучи відповідальним за боротьбу з хабарництвом, Димчина сам став фігурантом численних корупційних скандалів. Зокрема, заступник голови СБУ "засвітився" в інциденті на ринку скрапленого газу.

У листопаді 2016 році СБУ запідозрила у фінансуванні тероризму дві компанії, які імпортують в Україну сировину, та заблокувала роботу 16 трейдерів скрапленого газу. Не маючи офіційного пояснення від відомства щодо причини блокування ключових "гравців" ринку, Українська асоціація скрапленого газу зафіксувала на митниці пропуск вагонів сировини інших компаній.

За словами Лещенка, СБУ намагалась зачистити ринок для окремих фірм, а Павло Демчина безпосередньо контролював цей процес.

До яких злочинів причетний Павло Демчина та якими статками він володіє – дивіться у розслідуванні.

Теги: Україна Київ СБУ Слідство.Інфо Сергій Лещенко гроші Корупція
Джерело: 24 Канал
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