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Ніякий не генерал: журналісти опублікували скандальні факти про Рубана

15:08, сьогодні 3366 Читать новость на русском
Керівник громадської організації
Керівник громадської організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан / Обозреватель

У документах з архіву Міноборони України немає жодної згадки про те, що керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан має звання генерал-полковника.

Про це повідомляє видання "Четвертая власть", яке отримало у розпорядження документи з біографією Володимира Рубана, який бере участь в переговорах з терористами щодо обміну полоненими.

У документах зазначені звання, які отримав Рубан під час служби. У списку зазначені лише два військові звання – лейтенант і старший лейтенант.

Натомість, у засобах масової інформації Володимир Рубан весь час фігурує у якості генерала або генерал-полковника.

В списку випускників Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, де навчався Володимир Рубан, є багато генералів, та про "генерала-полковника" Володимира Рубана там немає жодної згадки.

Як і за яких обставин Рубан отримав звання генерала, і присвоювалося йому таке звання взагалі – залишається загадкою,
– зазначають автори статті.

Також у його біографії зазначено, що він вступив у КПРС вже напередодні розпаду СРСР, в 1990 році. У 1991 році був звільнений у запас.

"З отриманих даних випливає, що Володимир Рубан, який називає себе генерал-полковником, насправді раніше носив інше прізвище Гарбузюк. Інша цікава деталь – у своїй автобіографії Рубан зазначив, що у 1989 році за якоїсь причини змінив своє справжнє прізвище Гарбузюк на прізвище Рубан", – йдеться у матеріалі.

У деяких джерелах повідомляють, що він взяв дівоче прізвище своєї дружини, проте у документах дівоче прізвище дружини Володимира Рубана було не Гарбузюк.

Читайте також: В СБУ заявили, що Рубан збрехав щодо мети свого візиту в "ДНР"

"У характеристиці Рубана-Гарбузюк за перший курс вказувалося, що курсант Гарбузюк зарекомендував мало дисциплінованим військовослужбовцям. Однак, згодом його характеристика покращилася", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, 27 лютого на шляху до "ДНР" СБУ затримала Володимира Рубана, який їхав по Савченко. Через це керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" скасували пропуск на в'їзд на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Теги: Україна Обмін полоненими Міністерство оборони України журналісти
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