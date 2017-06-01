Обшуки в офісах "Яндекс": в СБУ кажуть, що знайшли багато цікавого

Під час обшуків в офісах російської компанії "Яндекс" в Україні виявили багато "цікавого", пов’язаного з Росією, розповів Голова Служби безпеки Василь Грицак.

29 травня стало відомо, що співробітники СБУ прийшли з обшуками у київський та одеський офіси компанії "Яндекс". Слідчі дії відбувались за статтею про державну зраду.

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Натомість у "Яндексі" запевнили, що не "зливали" персональних даних українців.

Згодом в СБУ показали, як відбувались обшуки.

1 червня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що вдалось знайти під час обшуків у офісах "Яндексу".

На жаль, я не маю права розголошувати дані досудового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, але ми там знайшли багато чого цікавого і повірте, це цікаве так чи інакше пов’язане з Росією,

– зазначив Грицак.

За його словами, говорити про результати заборони російський соцмереж в Україні поки зарано.

Нагадаємо, 16 травня в Україні заборонили соцмережі "Вконтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.



26 травня компанія "Яндекс.Україна" повідомила, що припиняє свою фінансову діяльність.