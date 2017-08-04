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Офіційно: ЄС ввів нові санкції проти Росії

17:15, сьогодні 3531 Читать новость на русском
ЄС ввів нові санкції проти Росії
ЄС ввів нові санкції проти Росії / Getty images

4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.

Офіційне повідомлення про це з'явилось на сайті Журналу Євросоюзу.

Стало відомо, кого торкнулись нові санкції.

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У новий санкцій список включили заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова, главу департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора "Технопромекспорт" Сергія Топор-Грілку, а також російських партнерів компанії Siemens.

Санкції були запроваджені після скандалом із газовими турбінами Siemens, які попри заборону Росія завезла на територію окупованого Криму.

У списку також опинились такі компанії, як дочка "Ростех" "Технопромекспорт" і компанія "Интеравтоматика", в якій брала участь Siemens.

Вдень 4 серпня агентство Reuters повідомило, що вже до кінця доби ЄС планує ввести нові обмежувальні заходи проти Росії через скандал із турбінами Siemens.

За даними агентства, Німеччина хотіла ввести санкції щодо чотирьох осіб, проте Італія виступила проти включення в список одного з них.

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Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що на станціях в окупованому Криму планують встановити турбіни німецького концерну Siemens і техніку вже завезли на територію анексованого півострова.

Німецький концерн Siemens визнав, що його продукція таки потрапили до окупованого Криму в обхід санкцій. Згодом Siemens подав позов до Арбітражного суду Москви щодо цих поставок.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Євросоюз Siemens Скандал Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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