Першокурсникам українських вишів бракує місць у гуртожитках

Новоспеченим студентам не вистачає місць у гуртожитках. Університети обіцяють перш за все поселяти пільговиків та студентів з інших областей. Тож мешканцям ближніх містечок місць може не вистачити.

До приїзду першокурсників в гуртожитках роблять ремонти. Обіцяють завершити наприкінці серпня. Втім, не усім пощастить із таким помешканням.

Нам потрібно приблизно дві тисячі місць, на жаль, нам місць не вистачає. Ми маємо приблизно 1500 місць, ще півтисячі місць ми шукаємо в інших навчальних закладів. В результаті ми плануємо заселити перший курс, всіх 100%, крім людей, які мешкають у 50-ти кілометровій зоні,

– розповів директор студмістечка НУ "ЛП" Ігор Гельжинський.

Аби нарешті вирішити цю проблему, восени Львівська політехніка почне будувати ще один гуртожиток, розрахований на 450 мешканців. Натомість, у Львівському національному університеті імені Івана Франка ще не знають, скільки місць їм бракуватиме. На досвіді минулих років готуються до аншлагу.

"В минулому році навчальному в нас по санітарних нормах гуртожитка є тільки 3700 ліжкомісць. фактично ми поселили на 1000 більше – 4700", – сказав директор студмістечка ЛНУ ім. І. Франка Мирон Микита.

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Для студентів, які не потраплять в гуртожиток, шукатимуть місця поза університетом.

Університет Франка і Львівська політехніка цьогоріч потрапили до трійки найпопулярніших університетів країни. До них подали заяви майже 100 тисяч абітурієнтів.