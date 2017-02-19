Під офісом Порошенка блокувальники Донбасу облаштовують наметове містечко

Учасники блокади Донбасу облаштовують наметове містечко під Адміністрацією президента України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Єгор Соболєв.

На заклик координатора Штабу блокади торгівлі з окупантами Анатолія Виногродського (позивний "Гал"), на перехресті Інститутської та Банкової облаштовується редут – так хлопці називають місця перекриття торгівлі на крові в Луганській і Донецькій областях. Назва редуту ще обговорюється (я чув пропозицію ROSHEN), але по-справжньому потрібні намети, чай, дрова і люди,

– написав він.

Нардеп наголосив, що активісти вимагають від Президента України Петра Порошенка підтримати блокаду Донбасу.

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Наша вимога до президента – підтримати блокаду торгівлі з окупованими територіями і закликати депутатів його фракції голосувати в парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю,

– додав Соболєв.

Нагадаємо, 19 лютого близько 14:00 учасники блокади торгівлі з окупантами влаштували віче на Майдані Незалежності. А пізніше рушили під стіни Адміністрації Президента.