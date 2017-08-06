Підсумковий випуск новин за 19:00: Масові лісові пожежі. Вшанування жертв Хіросіми

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 19:00 – 300 лісових пожеж зафіксовано всього за добу. У Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми.

Також у випуску: Троє мирних жителів загинули на Донеччині від вибуху гранати. Два з половиною місяці без російських соцмереж. В центрі Києва королівська родина Габсбург-Лотрингенів з Австрії.

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