Підсумковий випуск новин за 19:00: Пошуки люстратора. Безвіз для України
Випуск новин 19:54, сьогодні 159 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 2 березня на 19:00 – у Міністерстві юстиції знову проводять конкурс на заміщення посади керівника люстраційного департаменту. 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців.
Також у випуску:
Авдіївку активно обстрілюють з танків і мінометів.
Електронну систему запису в дитсадки презентували у Києві.
МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення.
У Франції відбувся традиційний лимонний фестиваль.
Пісня, яка представить Україну на Євробаченні, здобуває прихильність європейців.
Джерело: 24 Канал
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