Підсумковий випуск новин за 19:00: Пошуки люстратора. Безвіз для України

У підсумковому випуску новин 2 березня на 19:00 – у Міністерстві юстиції знову проводять конкурс на заміщення посади керівника люстраційного департаменту. 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців.

Також у випуску: Авдіївку активно обстрілюють з танків і мінометів. Електронну систему запису в дитсадки презентували у Києві. МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення. У Франції відбувся традиційний лимонний фестиваль. Пісня, яка представить Україну на Євробаченні, здобуває прихильність європейців.

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