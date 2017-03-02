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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Підсумковий випуск новин за 19:00: Пошуки люстратора. Безвіз для України

Випуск новин 19:54, сьогодні 159 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 2 березня на 19:00 – у Міністерстві юстиції знову проводять конкурс на заміщення посади керівника люстраційного департаменту. 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців.

Також у випуску:

Авдіївку активно обстрілюють з танків і мінометів.

Електронну систему запису в дитсадки презентували у Києві.

МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення.

У Франції відбувся традиційний лимонний фестиваль.

Пісня, яка представить Україну на Євробаченні, здобуває прихильність європейців.

Теги: Міністерство юстиції Авдіївка Війна на Донбасі Безвізовий режим Випуск новин Київ Європарламент Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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