Підсумковий випуск новин за 19:00: Вбивство українського військового. Смертельне ДТП
Випуск новин 19:58, сьогодні 216 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – неподалік Мар'їнки, що на Донеччині ворожий снайпер вбив українського військового. Семеро людей загинули у ДТП на Київщині.
Також у випуску:
Нардеп від Народного фронту Максим Поляков не одягне електронний браслет, бо рішення суду вважає незаконним і оскаржуватиме його.
Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів зарахованих на бюджет.
Розенблат подарував своїй сестрі арештоване майно.
З початком осені у Києві стартує масштабний ремонт доріг.
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