Підсумковий випуск новин за 19:00: Вбивство українського військового. Смертельне ДТП

У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – неподалік Мар'їнки, що на Донеччині ворожий снайпер вбив українського військового. Семеро людей загинули у ДТП на Київщині.

Також у випуску: Нардеп від Народного фронту Максим Поляков не одягне електронний браслет, бо рішення суду вважає незаконним і оскаржуватиме його. Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів зарахованих на бюджет. Розенблат подарував своїй сестрі арештоване майно. З початком осені у Києві стартує масштабний ремонт доріг.

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