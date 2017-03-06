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Підсумковий випуск новин за 21:00: Масштабний мітинг через справу Насірова

Випуск новин 22:06, 5 березня 730 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 5 березня на 21:00 – в Києві близько тисячі активістів, які влаштували мітинг біля Солом'янського районного суду, вимагають, аби голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід.

Також у випуску:

Детективи НАБУ вимагають письмове пояснення щодо перенесення засідання у справі Насірова.

Група підтримки Насірова.

Родина головного прикордонника України придбала нерухомості на 15 мільйонів гривень.

Теги: Випуск новин Роман Насіров Нерухомість Київ НАБУ
Джерело: 24 Канал
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