Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США. "Вигнання" Путіна

У підсумковому випуску новин 8 березня станом на 21:00 – у Конгресі США проведуть публічні слухання про вплив Росії на американські вибори. У Москві в Міжнародний жіночий день з Кремля намагалися вигнати Путіна.

Також у випуску: У Києві сотні феміністок пройшлися маршем від Софіївської площі до Хрещатика. В Гаазі завершився третій день засідань в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії. У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля. Поранених під Зайцевим волонтерів успішно прооперували у Бахмутській лікарні У Києві майже 300 дівчат у яскравих спідницям та костюмах супергероїв вийшли на марафон. На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем Правого Сектора.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter