23:18
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, сьогодні
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США.
Випуск новин
22:17, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США. "Вигнання" Путіна

Випуск новин 22:17, сьогодні 455 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 8 березня станом на 21:00 – у Конгресі США проведуть публічні слухання про вплив Росії на американські вибори. У Москві в Міжнародний жіночий день з Кремля намагалися вигнати Путіна.

Також у випуску:

У Києві сотні феміністок пройшлися маршем від Софіївської площі до Хрещатика.

В Гаазі завершився третій день засідань в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.

У центрі Тернополя знайшли унікальне підземелля.

Поранених під Зайцевим волонтерів успішно прооперували у Бахмутській лікарні

У Києві майже 300 дівчат у яскравих спідницям та костюмах супергероїв вийшли на марафон.

На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем Правого Сектора.

Теги: Київ Війна на Донбасі США Гаазький трибунал Випуск новин Володимир Путін Москва Тернопіль Лікування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
сьогодні, 22:07 Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті
337
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
сьогодні, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 2452
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
сьогодні, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2505
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
сьогодні, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1611
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
сьогодні, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 3153
"Антонов" показав, на що буде здатен новенький Ан-132D
 12 грудня 2016 , 23:48
Київ засипало снігом: чарівні фото та відео з мережі
 29 листопада 2016 , 10:07 5
План "Шатун": нардепи розповіли, хто стоїть за нещодавніми протестами в Києві
18 листопада 2016 , 06:03 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук