Підсумковий випуск новин за 21:00: Публічні слухання в Конгресі США. "Вигнання" Путіна
Випуск новин 22:17, сьогодні 455 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 8 березня станом на 21:00 – у Конгресі США проведуть публічні слухання про вплив Росії на американські вибори. У Москві в Міжнародний жіночий день з Кремля намагалися вигнати Путіна.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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