Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин 22:36, сьогодні 59
У підсумковому випуску новин 11 березня станом на 21:00 – Ігор Гіркін заявив, що на Донбасі більше немає "ополчення".
Також у випуску:
Вперше вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт судді.
Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.
На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам.
Джерело: 24 Канал
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