Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху

У підсумковому випуску новин 11 березня станом на 21:00 – Ігор Гіркін заявив, що на Донбасі більше немає "ополчення".

Також у випуску: Вперше вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт судді. Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам.

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