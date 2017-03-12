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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху

Випуск новин 22:36, сьогодні 59

У підсумковому випуску новин 11 березня станом на 21:00 – Ігор Гіркін заявив, що на Донбасі більше немає "ополчення".

Також у випуску:

Вперше вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт судді.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам.

Теги: Війна на Донбасі АТО Вибух на шахті на Львівщині Львів війна Азербайджан Судді Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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