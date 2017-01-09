Підсумковий випуск новин за 21:00: Тарифи на опалення перераховують. Золотий глобус-2017
Випуск новин 22:22, сьогодні 183 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 9 січня за 21:00 годину – Українцям, які не мають будинкового лічильника тепла, перераховують тариф за новою формулою. Відбулася 74-та церемонія вручення нагород престижної кінопремії "Золотий глобус".
Також у випуску:
Білорусь запроваджує безвізовий режим для вісімдесяти держав світу.
Вибух в Сумах: подробиці трагедії.
Наслідки негоди в Україні.
Із будинку на Хмельниччині, де стався вибух, виселили 15 сімей.
Собаки на смерть загризли людину.
У Львові відбувся фестиваль звіздарів.
Джерело: 24 Канал
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