Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення вертолітного майданчика Януковича. Теракт у Сомалі

У підсумковому випуску новин за 16 жовтня станом на 21:00 – представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" взяли під свій контроль вертолітний майданчик Януковича. Кількість загиблих у теракті у Сомалі збільшилась.

Також у випуску: Справа про розкрадання 150 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони. Вранці в Ужгороді у власному кабінеті пострілами впритул розстріляли генерального директора взуттєвої фабрики. У Києві відбулась міжнародна акція з нагоди Дня боротьби з торгівлею людьми.

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