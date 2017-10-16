Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення вертолітного майданчика Януковича. Теракт у Сомалі
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У підсумковому випуску новин за 16 жовтня станом на 21:00 – представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" взяли під свій контроль вертолітний майданчик Януковича. Кількість загиблих у теракті у Сомалі збільшилась.
Також у випуску:
Справа про розкрадання 150 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони.
Вранці в Ужгороді у власному кабінеті пострілами впритул розстріляли генерального директора взуттєвої фабрики.
У Києві відбулась міжнародна акція з нагоди Дня боротьби з торгівлею людьми.
Джерело: 24 Канал
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