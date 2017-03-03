Пікантний протест. У Києві секс-працівники вийшли на мітинг

3 березня у центрі Києва секс-працівники влаштували марш, який приурочили до Міжнародного дня захисту прав секс-працівників.
Про це пише видання "Апостроф".
Активісти спробували пройти у будівлі Верховної Ради та Кабінету Міністрів за "посвідченням секс-працівника", та спробували передати законопроект про скасування адміністративної відповідальності за проституцію.
Врешті законопроект таки передали представнику Адміністрації Президента.
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