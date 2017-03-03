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Пікантний протест. У Києві секс-працівники вийшли на мітинг

15:02, сьогодні 803 Читать новость на русском
Марш секс-працівників у Києві
Марш секс-працівників у Києві / apostrophe.ua

3 березня у центрі Києва секс-працівники влаштували марш, який приурочили до Міжнародного дня захисту прав секс-працівників.

Про це пише видання "Апостроф".

Активісти спробували пройти у будівлі Верховної Ради та Кабінету Міністрів за "посвідченням секс-працівника", та спробували передати законопроект про скасування адміністративної відповідальності за проституцію.

Врешті законопроект таки передали представнику Адміністрації Президента.

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Теги: Україна Київ Секс протести ЛГБТ
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