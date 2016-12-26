Поліцейські за рік потрапили у понад півтисячі ДТП

За рік, що минає, відбулося 655 дорожньо-транспортних пригод за участю працівників поліції.

Про це повідомляє "УНН" з посиланням на Департамент патрульної поліції. "З 1 січня по 15 грудня 2016 року у 32 містах України, де функціонують управління патрульної поліції, зареєстровано 655 дорожньо-транспортних пригод за участю службових автомобілів патрульної поліції, з них в Києві – 219", – йдеться у повідомленні. У Нацполіції додали, що внаслідок аварій постраждали 55 співробітників відомства. Читайте також: Жахлива ДТП на Буковині: автівка врізалась у магазин

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