Поліцейський помер просто на блокпосту на Донеччині: стало відомо, ким був загиблий

У Мар'їнці посеред білого дня під час виконання своїх службових обов'язків на блокпосту помер поліцейський Олександр Трегуб.

Він заступив на пост і через деякий час чоловікові стало погано.

Колеги надали йому першу допомогу і викликали швидку, але дорогою до лікарні чоловік помер.

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Йому було всього 42 роки.

Як зазначають в поліції Донецької області, Олександр Трегуб був з Донецька. Після окупації міста проросійськими терористами він виїхав до Маріуполя, де працював в обласному главку поліції старшим оперативно-пошукової групи з кишенькових крадіжок.

Загалом у карному розшуку пропрацював буквально півжиття – 21 рік.

У поліцейського залишилась дружина та дві неповнолітні доньки.