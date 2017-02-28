Поліція сповістила про ще один флешмоб серед дітей, є загиблі

Серед підлітків шириться флешмоб, завданням якого є раптово перебігти дорогу перед авто.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

У поліції зазначили, що з початку 2017 року жертвами подібних "розваг" вже стали 376 дітей. 11 з них загинули, ще 365 – отримали травми.

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Нагадаємо, в Україні серед підлітків ширяться небезпечні флешмоби. В одному з них у "групах cмерті" підлітків доводять до самогубства. Суть іншого популярного флешмобу полягає в тому, аби протягом доби сховатися так, щоб ніхто не побачив і не знайшов.