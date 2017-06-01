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Польща для поляків – українських заробітчан побили у Ґданську

12:18, сьогодні 5840 Читать новость на русском
Група поляків напали на українців
Група поляків напали на українців / trojmiasto.wyborcza.pl

Група п’яних поляків напали на будинок, у якому мешкають українські заробітчани у Ґданську. Внаслідок нападу поранення отримали кілька українців, а також поляк, власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.

Про це пише видання Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався в ніч на 28 травня.

Група п’яних поляків почали кидати каміння та вигукувати: "П**** в Україну", "Польща для поляків!", "Додому, к****!".

Як наголошує видання, усі українці легально працюють у польській компанії. Вона налічує близько 60 співробітників, 24 з них – громадяни України. В домі проживають 10 українських співробітників польської фірми. Також дві жінки і двоє дітей.

7 нападників вже затримала місцева поліція. В одного з них при затриманні виявили кокаїн.

Нагадаємо, на початку травня у польських Ченстохові та Новій Гуті сталися напади на українців на національному ґрунті. Кількох українців серйозно побили.

Теги: Україна Польща
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