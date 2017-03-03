Порошенку своє посвідчення показуй – водій маршрутки обматюкав ветерана АТО

У одній із київських маршруток знову виник скандал, бо водій не захотів безкоштовно везти ветерана АТО. Неприємний інцидент трапився у маршрутці №587.
Про це повідомила журналістка Катерина Гончарова.
За її словами, водій поводився грубо та навіть вживав нецензурну лексику. Журналістка також переказала брутальну розмову між ветераном та водієм.
"- Посвідчення учасника бойовий Дій.
- Воно мені нах @й не потрібно. Герой України, чи що?
- Так, герой!, - заступилася жінка поряд. Усі інші стояли з кам'яним обличчям.
- Порошенку своє посвідчення показуй. Ще раз кажу – воно мені нах@й не треба", – переказала розмову журналіст.
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