Посол України повідомив, хто вчинив теракт в Ізраїлі

Стало відомо, хто перебував за кермом вантажівки, яка протаранила натовп солдат у Єрусалимі.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.
За кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи,
– уточнив український дипломат.
Він підтвердив, що у натовп військових в’їхала вантажівка марки Mercedes.
За останніми даними, 4 осіб загинуло, 15 постраждало і серед постраждалих є один військовий у вкрай важкому стані.
"Із тих, що загинули, всі військовослужбовці, троє дівчат і один хлопець приблизно 20 років", – розповів посол.
У поліції не сумніваються, що такий наїзд був навмисним.
Сумнівів у поліції немає, тому що як тільки цей водій звернув на тротуар, то він прибавив газу і на великій швидкості влетів у натовп і фактично був зупинений тільки пострілами військових,
– зазначив український дипломат.
Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових. В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.
Українців серед постраждалих немає.
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