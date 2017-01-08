Посол України повідомив, хто вчинив теракт в Ізраїлі

Стало відомо, хто перебував за кермом вантажівки, яка протаранила натовп солдат у Єрусалимі.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

За кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи,

– уточнив український дипломат.

Він підтвердив, що у натовп військових в’їхала вантажівка марки Mercedes.

За останніми даними, 4 осіб загинуло, 15 постраждало і серед постраждалих є один військовий у вкрай важкому стані.

"Із тих, що загинули, всі військовослужбовці, троє дівчат і один хлопець приблизно 20 років", – розповів посол.

У поліції не сумніваються, що такий наїзд був навмисним.

Сумнівів у поліції немає, тому що як тільки цей водій звернув на тротуар, то він прибавив газу і на великій швидкості влетів у натовп і фактично був зупинений тільки пострілами військових,

– зазначив український дипломат.

Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових. В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.



Українців серед постраждалих немає.