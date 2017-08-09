Призов до Нацгвардії: стало відомо, скільки осіб призвуть на строкову службу

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Позачерговий призов до лав Національної гвардії в Україні стартував 8 серпня. Протягом серпня на строкову військову службу призвуть 1 тисячу осіб.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 9 серпня. За наказом Петрп Порошенка, який він підписав 7 липня, до кінця серпня для проходження служби оберуть осіб призовного віку – від 20 до 27 років.
Згідно з проектом рішення, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", на проведення призову до Нацгвардії передбачено 3,29 мільйона гривень.
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На одного призовника затверджено обсяг видатків у розмірі 3 тисячі 293,13 гривень. З них – 3,2 тисячі гривен для виплати грошової допомоги, а 93,13 гривень – на підготовку та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).
Кошти на проведення призову до 14 серпня повинне перерахувати Міністерство внутрішніх справ на рахунки обласних та Київського міськвійськкомату.
На перевезення та харчування призовників виділять 416 тисяч гривень.
У Нацгвардії запевняють, що призваних строковиків в зону АТО не відправлятимуть. Після підготовки вони виконуватимуть завдання із забезпечення громадського порядку на території областей, в яких будуть проходити службу, а також спеціальні завдання Національної гвардії.