Рік досягнень: Fujikura Automotive Ukraine Lviv підбиває підсумки річної діяльності

Потужний міжнародний бренд, що за рік відкрив два заводи на Львівщині, став одним з найбільших інвестиційних проектів у регіоні. Для області – це не тільки регулярні надходження до бюджету, а й тисячі робочих місць, розвиток інфраструктури та нові соціальні проекти.

З останніх – благодійний забіг "Щасливий кілометр", що відбувся у вересні. Завдяки заходу, який об’єднав майже 400 учасників, вдалося зібрати 20 тисяч гривень на ремонт операційної зали у хірургічному відділенні Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ. Ще 500 тисяч на ремонтні роботи виділила Fujikura Automotive Ukraine Lviv. Тож вже незабаром маленькі пацієнти ОХМАДИТу отримають більше шансів на одужання, а медики – сучасне обладнання та кращі умови для роботи. Ще одна корисна ініціатива – співпраця компанії з університетом "Львівська політехніка". Fujikura Automotive Ukraine Lviv буде запрошувати студентів та проводити серед них конкурси на кращі проекти, переможцям вручатимуть відзнаки. Також в компанії планують започаткувати гранди на навчання або курси, що дозволять студентам втілювати на практиці здобуті знання. А в майбутньому Fujikura Automotive Ukraine Lviv відкриє у навчальному закладі лабораторію, що дозволить майбутнім інженерам вдосконалювати практичні навички, працюючи на сучасному устаткуванні. Проводити схожі заходи Fujikura Automotive Ukraine Lviv буде регулярно, адже місія компанії – стати частиною суспільного та громадського життя, втілювати соціальні проекти та запроваджувати високі стандарти відповідального бізнесу, що виконує всі свої зобов’язання. Так, менше ніж за рік, Fujikura Automotive Ukraine Lviv поповнила місцевий бюджет майже на 14 мільйонів гривень, а в державний внесла близько 12 мільйонів. Компанія працевлаштувала на двох заводах 1910 людей, які користуються численними бонусами і перевагами. На роботу і додому їх довозять автобуси, що курсують в радіусі 40-45 км, по більш ніж 20-ти маршрутах. Повноцінний обід у їдальні коштує лише 6 гривень, а потужна система преміювання дозволяє отримати приємний бонус до зарплати. Премії дають за якість виготовленої продукції, перевиконання норм виробітку, термін роботи в компанії, щотижневу результативність. А додатковою мотивацією служать Грамоти, які можна збирати та обмінювати на корисні подарунки. У Fujikura Automotive Ukraine Lviv прагнуть створити всі можливості для професійного зростання та особистої зацікавленості кожного працівника, запровадивши не лише матеріальні, а й моральні заохочення. Серед останніх – спільні екскурсії, розваги, активний відпочинок з колегами. Згуртованість команди довкола спільних пріоритетів, відповідальне виконання зобов’язань інвестора та прагнення розвивати регіон дозволяють компанії Fujikura Automotive Ukraine Lviv будувати стратегію успішного розвитку, впевнено прямуючи до нових цілей у новому році.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter