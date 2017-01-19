Росія почала нове розслідування проти вчителя, який написав проукраїнський вірш

Російська влада почала нове розслідування щодо колишнього вчителя з Орловської області, обвинуваченого у розпалюванні міжетнічної ворожнечі й звільненого з роботи через написання проукраїнського вірша.

За словами Олександра Коргіна, представника Слідчого комітету Росії в Орловській області, який повідомляє про розслідування щодо Олександра Бившева, лінгвісти встановили несподівані факти, пише "Радіо Свобода".

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За їхніми висновками, один з віршів Бившева про радянського поета, нобелівського лауреата Йосипа Бродського містить "екстремістський контент". Відтак, Бившева можуть визнати винним у розпалюванні міжетнічної ворожнечі, зазначив представник Слідчого комітету.

У липні 2015 року суд у Росії засудив шкільного вчителя Олександра Бившева до примусових виправних робіт і дворічної заборони працювати за фахом за публікацію вірша, в якому той засудив дії Росії щодо України у зв’язку з окупацією Криму.