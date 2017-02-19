Росія визнала паспорти "ДНР" і "ЛНР"

Росія визнала дійсними документи, що засвідчують особу, видані владою "ДНР" і "ЛНР".

Про це пише "Медуза" з посиланням на сайт Кремля.

Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Крім паспортів, Росія визнала документи: про освіту, свідоцтва про народження і смерть, укладення та розірвання шлюбу, а також реєстраційні знаки автомобілів.

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На підставі документів, виданих в окупованих районах Донбасу, дозволяється в'їзд в Росію. В указі йдеться, що ці документи визнаються тимчасово.



Також слід зауважити, що терміни "ДНР" та "ЛНР" в указі не вживаються.