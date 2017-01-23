Російська пропаганда на Хмельниччині. Завод виробляє "Кремлевское" масло

У місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині, місцевий завод виготовляє вершкове масло, на обгортці якого зображений Кремль.

Відповідне фото опублікував журналіст Денис Казанський.

Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка - стимул НЕ покупать. pic.twitter.com/sfvgkLcCFR — Денис Казанський (@den_kazansky) 22 січня 2017 р.

Масло також має й символічну назву – "Кремлевское".

"Ось таке масло роблять в Хмельницькому. Дивний маркетинговий хід. Для мене така картинка – стимул НЕ купувати", – написав журналіст.

До слова, це вже не перший не перший скандал з російською пропагандою в області. Раніше стало відомо, що в самому обласному центрі в місцевому супермаркеті торгували іграшковою військовою технікою Росії.