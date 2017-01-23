Російська пропаганда на Хмельниччині. Завод виробляє "Кремлевское" масло

У місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині, місцевий завод виготовляє вершкове масло, на обгортці якого зображений Кремль.
Відповідне фото опублікував журналіст Денис Казанський.
Масло також має й символічну назву – "Кремлевское".
"Ось таке масло роблять в Хмельницькому. Дивний маркетинговий хід. Для мене така картинка – стимул НЕ купувати", – написав журналіст.
До слова, це вже не перший не перший скандал з російською пропагандою в області. Раніше стало відомо, що в самому обласному центрі в місцевому супермаркеті торгували іграшковою військовою технікою Росії.
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