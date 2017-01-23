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Російська пропаганда на Хмельниччині. Завод виробляє "Кремлевское" масло

11:06, сьогодні 1438 Читать новость на русском
Цікаво, хто купує таке масло
Цікаво, хто купує таке масло / Тwitter/Казанський

У місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині, місцевий завод виготовляє вершкове масло, на обгортці якого зображений Кремль.

Відповідне фото опублікував журналіст Денис Казанський.

Масло також має й символічну назву – "Кремлевское".

"Ось таке масло роблять в Хмельницькому. Дивний маркетинговий хід. Для мене така картинка – стимул НЕ купувати", – написав журналіст.

До слова, це вже не перший не перший скандал з російською пропагандою в області. Раніше стало відомо, що в самому обласному центрі в місцевому супермаркеті торгували іграшковою військовою технікою Росії.

Теги: Україна Хмельницький Скандал Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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