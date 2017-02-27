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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Російський телеведучий заявив, що на Донбасі воюють професійні російські військові

23:05, 26 лютого 4811 Читать новость на русском
Михайло Кожухов
Михайло Кожухов / glavcom

Ведучий популярних телепрограм "У пошуках пригод" і "Навколо світу" Михайло Кожухов заявив, що на Донбасі воюють професійні військові з російської армії.

За його словами, ватажки терористів і їх "подвиги" є всього лише продуктом російської пропаганди. І якби кордон з Росією був перекритий, військові дії вже б припинилися.

Я – абсолютно цивільна людина, але так склалося життя, що я 4 роки був на війні. Я абсолютно точно знаю, що ніякий "Моторола" не зміг би привести в рух 20-тисячне угруповання військ і організувати котел під Іловайськом або під Маріуполем. Я точно знаю не тому, що мені так сказали, а тому, що по-іншому і бути не може. Цим угрупованням повинні керувати люди, у яких як мінімум є диплом Генерального штабу. Це повинні бути спрацьовані люди, які знають один одного, звичні один одному. Мені кажуть багато людей, які звідти приїжджають в Росію, що якби була перекрита межа, то проблема південного сходу закінчилася б дуже швидко,
– сказав журналіст.

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Теги: Політика АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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