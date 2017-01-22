Розгорівся скандал через карикатуру Charlie Hebdo на трагедію в Італії

В Італії виник серйозний скандал через карикатури, яку опублікувало відоме французьке сатиричне видання Charlie Hebdo.

Про це повідомляє газета Leggo.

На зображені зображена смерть, яка з'їжджає з гори і тримає замість лижних палиць дві коси.

Після публікації карикатури влада італійського міста Фаріндола, де лавина поховала людей заживо в готелі, вирішили подати позов до суду.

Мер міста Іларіо Лаккетта заявив, що вже доручив підготувати позов проти журналу і авторів малюнка.

Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, який розташований в горах у центральній Італії, зійшла сильна снігова лавина. Під час рятувальної операції знайшли тіла п'ятьох загиблих.