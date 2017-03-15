Садового можуть відсторонити від посади, – Луценко

Міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками, відсторонити від виконання обов'язків і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

Звинувачення стосуються справи загибелі трьох людей на Грибовицькому звалищі, коли на них упали тонни сміття під час гасіння пожежі. Про це в ефірі телеканалу "Zik" заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, два тижні тому у Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що підпалу на сміттєзвалищі біля Грибовичів не було. Політичного підтексту у цій справі генпрокурор не бачить.

Давайте дочекаємося висновків слідства. Якщо йому (Садовому) буде висунута підозра по недбалості зі смертельними випадками, це дуже серйозна заява, яка може призвести і до відсторонення його від виконання обов'язків, та навіть притягнути до кримінальної відповідальності,

– повідомив генпрокурор.

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Нагадаємо, що мер Львова звертався до Кабміну з проханням допомогти ліквідувати загрозу нового обвалу в Грибовичах. У квітні 2016 року внаслідок трагедії на сміттєзвалищі загинуло троє людей.