Сам брехун, – з’явилась реакція Russia Today на слова Макрона

Головний редактор російського пропагандистського видання Russia Today Маргарита Симоньян відреагувала на слова Еммануеля Макрона, який зазвав ЗМІ "брехливою пропагандою".

Редактор, у кращих традиціях російських ЗМІ у відповідь звинуватила французького президента у брехні.

"Ось це вже моветон. Піднімаю келих кримського за те, щоб новоспечений французький президент перестав брехати про RT і Sputnik", – написала журналіст.

Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 травня 2017 р.

Крім того, вона додала, що за логікою Макрона "всі мейнстрімівські ЗМІ треба висилати з Росії".

Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России.https://t.co/6eFnryXbaF — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 травня 2017 р.

Нагадаємо, 29 травня під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним, глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють фейки і пропаганду.