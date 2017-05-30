Сам брехун, – з’явилась реакція Russia Today на слова Макрона

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Головний редактор російського пропагандистського видання Russia Today Маргарита Симоньян відреагувала на слова Еммануеля Макрона, який зазвав ЗМІ "брехливою пропагандою".
Редактор, у кращих традиціях російських ЗМІ у відповідь звинуватила французького президента у брехні.
"Ось це вже моветон. Піднімаю келих кримського за те, щоб новоспечений французький президент перестав брехати про RT і Sputnik", – написала журналіст.
Крім того, вона додала, що за логікою Макрона "всі мейнстрімівські ЗМІ треба висилати з Росії".
Нагадаємо, 29 травня під час спільної прес-конференції французького президента Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним, глава Франції заявив, що російські журналісти поширюють фейки і пропаганду.