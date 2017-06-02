Самолет в Космос

Американская компания "Стратолонч системс" миллиардера, одного из создателей Майкрософт, Пола Аллена 31 мая представила публике свое творение – гигантский самолет-ракетоносец РОК. По сути дела, это два модифицированных Боинга 747, спаянные вместе. У него шесть двигателей, два фюзеляжа и самый широкий в мире размах крыльев – 117 метров.

Предполагается, что между фюзеляжами этого РОКа будет закрепляться тяжелая космическая ракета. Она будет отделяться от самолета на высоте около 12 тысяч метров, и уже оттуда направляться в космос.

Смысл тут в экономии. На поверхности нашей планеты атмосфера очень плотная, насыщенная водяными парами и относительно тяжелыми газами. Обычная ракета использует практически всю первую ступень для преодоления сопротивления воздуха и изначального набора скорости.

На высоте, где атмосфера разряжена, ускорение идет гораздо проще и с меньшими потерями энергии. Таким образом, старт с высоты в 12 километров позволяет сэкономить огромные деньги на ракетном топливе и на первой ступени. По сути дела, в ее качестве выступает тот самый самолет-носитель, который 31 мая представили публике.

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Сам этот самолет можно посадить на аэродром, перезаправить – и вауля! Через час он уже готов к запуску новой ракеты! Предполагается, что РОК сможет выводить на орбиту не только спутники и грузы, но и пилотируемые корабли. Кандидат на эту роль уже есть – это небольшой космический челнок многоразового использования Дрим Чейсер.

В него с комфортом уместятся несколько человек или до пяти тонн полезного груза. Этот шаттл, кстати, уже построен и даже прошел многочисленные испытания. Он летает. Сейчас РОК должен пройти еще ряд испытаний, и если все будет хорошо, то через пару лет он уже сможет начать доставку грузов на орбиту. Причем цены будут существенно ниже, чем у нынешних традиционных запусков, освоение космоса можно будет поставить на промышленные рельсы.

И тут вырисовывается очень интересная перспектива. Только за последние несколько месяцев в этой сфере произошло несколько прорывных событий, связанных со значительным удешевлением полетов в космос. Илон Маск и его SpaceX повторно запустили свою ракету Falcon9, Джефф Безос и его Blue Origin делают многоразовую ракету для строительства лунной базы.

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Многоопытная компания Boeing объявила о вступлении в космическую гонку, следом компания затем новозеландская компания Rocket Lab испытала первую легкую ракету, полностью напечатанную на 3D принтере, а сейчас вот и "Стратолонч" со своим самолетом-носителем.

Все эти люди и корпорации – не альтруисты-бессребреники, они прекрасно понимают, где спрятаны богатства будущего и активно придумывают способы до них добраться.

Другие компании уже разрабатывают планы захвата астероидов, состоящих из драгоценных металлов и железа, третьи готовятся строить в космосе заводов для производства сверхчистых материалов и переработки этих самых астероидов в металлы. Новая волна освоения космоса – это не фантастическое кино. Она уже началась. Тут, наверное, стоит сказать, что пока американские миллиардеры Безос, Маск, Аллен и прочие вбухивают огромные деньги в космос и науку, наши богатеи скупают футбольные клубы, виллы, дворцы и яхты. Но, думаю, вы и сами это прекрасно знаете.

Климатический Трамп.

Впрочем, не все американские миллиардеры одинаково полезны. По данным многочисленных источников американской прессы, Дональд Трамп (тоже человек небедный) принял решение о выходе своей страны из Парижского соглашения по сохранению климата. Кому-то это может показаться ерундой, но на самом деле, это куда более серьезное решение, чем бомбардировка Сирии или даже Северной Кореи. А негативные его последствия будут давать о себе знать еще долгие годы. Тут сразу несколько уровней опасности. По порядку.

Парижское соглашение подразумевает, что страны-участницы сократят выбросы парниковых газов в атмосферу Земли. Проще говоря, они будут сжигать меньше ископаемого топлива – нефти, газа, угля и тому подобного, а больше полагаться на инновационную, зеленую энергетику. Выйдя из соглашения, Трамп лишил американский бизнес стимулов развивать инновационные технологии, отдав пальму первенства в этой сфере китайцам и европейцам. Таким образом, он сделал плохо будущим поколениям своей же страны.

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Далее. Выход США из Парижского соглашения просто не очень красиво выглядит – ранее его отказались выполнять только две страны – Сирия и Никарагуа. Это решение Трампа может подвигнуть и другие страны к невыполнению условий договора. Они просто решат: ну раз крупнейшая экономика мира не будет чадить и дымить как прежде, то наши малюсенькие экономики на этом фоне погоды не сделают. Если по принципу домино начнется массовый выход, то соглашение просто не будет работать.

Выход американцев из договора нанесет мощный удар и по без того неважным отношениям между Вашингтоном и его европейскими партнерами. Немцы, французы и прочие невероятно трепетно относятся к вопросам охраны окружающей среды. Вся нынешняя система международных отношений базируется на тесном трансатлантическом альянсе. Трамп же изо всех сил старается его разломать, рискуя непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Немцы и так уже отказались дружить с США, их примеру почти неизбежно последуют и другие европейские страны. Сейчас хорошие отношения с Трампом для любого европейского политика – это не добродетель, а серьезная проблема. Люди разбегаются от него, как от прокаженного. Ну и главное. Практически все страны мира подписались под Парижским соглашением не от нечего делать, а по очень серьезным причинам.

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Климат планеты Земля и правда меняется пугающими темпами. Речь не обязательно о потеплении, хотя и о нем тоже. Погодные явления становятся все более экстремальными. В мае идет снег, а в декабре – дождь. Засухи и наводнения все жестче и дольше, морозы крепче, жара – невыносимее, ураганы – чаще и разрушительнее и так далее. Но все же главная беда – постепенное нагревание планеты. Массовое таяние ледников грозит затоплением огромных территорий, на которых живут миллиарды людей. Быстрое распространение пустынь не дает возможности жить в прежних местах сотням миллионов.

В Африке и Азии есть уже регионы, где летом температура неделями держится выше +50 градусов. Для людей, особенно небогатых, жить в таких условиях практически невозможно. И тут начинается самое неприятное.Если процесс разогревания Земли немедленно не остановить, то в ближайшие 15-20 лет сотни миллионов человек будут вынуждены сняться с насиженных мест и отправиться искать себе новое место жительство.

Когда на границах развитых стран будут стоять десятки миллионов бедных, больных, голодных и очень сердитых людей, ситуация станет очень опасной. По сути дела, это будет новая мировая война – за воду, землю и возможность физически выжить. Вот тогда, думаю, мы все помянем недобрым словом президента США Дональда Трампа.