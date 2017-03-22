СБУ викрила зухвалу резидентурну мережу, яка готувала теракти і диверсії в Україні

У Службі безпеки України повідомляють про знешкодження резидентурної мережі спецслужб Російської Федерації, яка діяла на території східних і південних регіонів України.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За нашою інформацією, безпосередньо до створення цієї мережі було причетне Головне управління розвідки збройних сил РФ. Ця резидентурна мережа, яка була створена з діючих та колишніх військовослужбовців, отримала першочергове завдання – агентурне проникнення на об’єкти критичної інфраструктури південних областей держави, збір інформації про ці об’єкти, передбачалось також проникнення на військові об’єкти ЗСУ,

– зазначив Ткачук.

Як пояснили в СБУ, їх цікавила також інформація з обмеженим доступом, зокрема щодо дислокації частин, боєготовності цих частин, переміщення військовослужбовців, бойової техніки.

Ще одне завдання, яке відпрацьовували куратори з Москви, була підготовка і проведення диверсій і терактів щодо громадян України на території південних областей.

Керівником та координатором резидентурної ланки російські спецслужби призначили свого давнього агента-жінку, яка також брала участь в подіях на Куликовому полі в Одесі.

За інформацією СБУ, вона виїжджала до Криму, де пройшла навчання ГРУ, в її навчанні брали участь безпосередньо куратори з Москви.

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