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"Секвестрований ховрах" образив почуття православних активістів

13:51, сьогодні 165 Читать новость на русском
Патріарх Зло
Патріарх Зло / youtube

Адміністрацію пабліку "Лентач" обвинуватили в "розпалюванні релігійної ворожнечі".

Вже далеко не перший раз православні активісти з особливо тонкою душевною організацією ображаються на жарти з релігійної тематики.

Ба більше: їх ображають навіть жарти стосовно лідерів РПЦ, які вже не стільки жарти, як іронія та сарказм. Мовляв, класний Патріарх, який людям радить жити скромно, а сам відпочиває на яхті.

Модератори виклали історію листування, де невідомі закликали паблік видалити ряд постів, які нібито ображають почуття вірян. При цьому частина посилань, про які писали активісти, належать до зовсім іншого пабліку.

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Зокрема, в листування фігурує ім'я Георгія Солдатова, котрий представився активістом "Православного центру швидкого реагування".

Після невеликого самостійного розслідування, адміністраторам пабліку вдалося з'ясувати, що Солдатов є сподвижником відомого Дмитра Ентео, з яким вони разом були заарештовані в 2015 році за погром авангардної виставки в Манежі. Там їх також щось образило свого часу.

Проте експерти міжнародної правозахисної групи "Агора" не побачили в жодному з розкритикованих записів приводів до притягнення до кримінальної відповідальності. Тож історія скінчилась без ексцесів, але логіка "активістів" вкотре викликала дуже багато питань.

Теги: Курйози Новини Росії РПЦ релігія
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