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Сергій Ребров пішов з посту головного тренера "Динамо"

22:15, сьогодні 648 Читать новость на русском
Сергій Ребров більше не тренер київського
Сергій Ребров більше не тренер київського "Динамо" / Getty images

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров покинув свій пост.

Ребров про таке своє рішення заявив в Одесі після заключного матчу чемпіонату України проти "Чорноморця". Цей поєдинок "Динамо" виграло з рахунком 1:2.

Ми (з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, – ред.) потиснули один одному руки і вирішили далі не продовжувати нашу співпрацю. Тільки що я подякував команді в роздягальні. Звичайно, я вдячний президентові, який дав мені цей шанс працювати у великому клубі. Я вдячний всім уболівальникам, які підтримували в будь-яку хвилину і мене, і команду. Як під час перемог, так і під час прикрощів вони приходили на стадіон – я їм за це вдячний,
– сказав Ребров.

За його словами, наступний сезон для столичної команди може бути ще складнішим від попереднього, але тепер він підтримуватиме її як вболівальник.

Головним тренером київського "Динамо" Сергій Ребров став 18 травня 2014-го року.

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Теги: Україна Київ ФК "Динамо"
Джерело: 24 Канал
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