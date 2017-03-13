Ще один редут під загрозою штурму, блокувальники скликають Майдан

З’явилась інформація, що силовий розгін активістів може відбутись на ще одному редуті, де блокують торгівлю з окупантом.

Про це заявив нардеп, один із учасників блокади Семен Семенченко.

За його інформацією, під загрозою редут у Бахмуті.

Зараз шукаємо куди відвезли незаконно затриманих з 16 редуту. Поліція і СБУ не дає ніякої інформації,

– повідомив нардеп.

Тим часом його колега Єгор Соболєв закликає киян зібратися о 21:00 на Майдані Незалежності, щоб підтримати активістів, які зараз блокують торгівлю з окупантом.

"Чим більше нас буде, тим легше хлопці там переживуть цю ніч", – написав Соболєв.

Нагадаємо, раніше у штабі блокади заявили, що редут "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці захопили сили СБУ та спецпідрозділу КОРД.