Скільки вулиць Шевченка в Україні? Пізнавальна інфографіка

В Україні є майже 11 тисяч топонімів на честь поета Тараса Шевченка.

Усі назви порахував активіст Станіслав Свідлов на основі даних з "Реєстру адміністративно-територіального устрою".

Так, з іменем Шевченка в Україні названо 9472 вулиць, 1178 провулків, 39 площ, 25 проспектів, 24 в'їзди, 20 бульварів, 20 тупиків, 8 майданів, 7 районів у містах, 6 кварталів, 5 проїздів, два сквери та два парки.

А з населених пунктів названо одне місто, 2 селищ міського типу, 145 сіл та 9 селищ. А також в реєстрі досі значаться два ліквідованих села.

Загалом у країні 10967 топонімів на честь поета.