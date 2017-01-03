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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Справа Курченка знову у суді

11:31, сьогодні 129 Читать новость на русском
Сергій Курченко
Сергій Курченко / sergeykurchenko.com

Печерський райсуд втретє розгляне клопотання ГПУ про арешт Сергія Курченка.

Про це у Facebook повідомив адвокат Юрій Сухов.

Раніше столичний апеляційний суд скасував дозвіл на затримання і арешт Курченка.

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Сьогодні в Печерському суді починається епопея з обрання в третій раз запобіжного заходу у вигляді арешту для Курченка. Як не сумно для ГПУ, але сьогодні він не має жодного запобіжного заходу. Кримінальне провадження проти нього з ведення військової прокуратури знову повернули до ГПУ. Подивимося, що вийде з третьої спроби,
– написав юрист.

Нагадаємо, ГПУ підозрює його у корупційних злочинах у банківській сфері та розкраданні державного майна. У травні минулого року феміда заарештувала його майно.

Теги: Україна Київ Печерський суд Києва Сергій Курченко
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