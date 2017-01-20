Страховий пенсійний стаж поступово збільшуватиметься, – уряд

Тим, хто виходитиме на пенсію у 2035 році, треба мати за плечима не менше 35 років стажу.

Для тих, хто виходитиме на пенсію у першій половині поточного року, вимоги до страхового пенсійного стажу лишаються незмінними. Такий стаж повинен дорівнювати 15 рокам. Однак поступово страховий стаж зростатиме і станом на 2035 рік він повинен дорівнювати 35 рокам. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь "Допоможи державі – помри до пенсії".

Авторка цитує міністра соціальної політики Андрія Реву.

Що ми хочемо зробити? Сьогодні умовою виходу на пенсію є досягнення пенсійного віку. Для чоловіків це 60 років. А жінкам підвищать пенсійний вік до 60 років до кінця 2020 року. І ось з 1 січня 2021 року ми хочемо брати до уваги тільки той стаж, який по-справжньому є страховим. Підтверджений в нашій базі даних. Тобто стаж з 1 липня 2000 року.



Для виходу на пенсію в 60 років у людини повинно бути 20 років страхового стажу: за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2020 року. І загальний стаж (тобто з урахуванням періодів до 1 липня 2000 року): для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років,

– зазначив Рева на гарячій лінії "Фактів".

Тим часом вимоги до страхового стажу ставатимуть поступово більш жорсткими. В планах уряду – поступове щорічне підвищення мінімального страхового стажу з нинішніх 15 років до 35 років в 2035 році. Причому підняти планку до 16 років пропонується вже з 1 липня 2017 року.

"Так триватиме до 2035 року, доки страховий стаж повністю не витіснить інший. А увесь страховий стаж, набутий до 1 липня 2000 року, просто буде враховуватись у загальний", – говорить міністр.

Річ у тім, говориться у статті, що Пенсійний фонд почав вести облік страхових внесків з 2000 року. Тим, хто працював до цього часу, доведеться доводити, що вони сплачували ЄСВ і раніше. А це зробити не просто.

Ми точно знаємо, скільки людина заплатила ПІСЛЯ цієї дати. А яку суму вона внесли ДО цього, встановити складно: люди беруть довідки на підприємствах, але фактично їхні внески нічим не підтверджені,

– говорить Рева.

В разі "дефіциту" страхового стажу уряд пропонує тим, хто збирається виходити на пенсію, докупати собі стаж. Ціна питання – 130 тисяч гривень, нагадує автор статті.