Суддя на Львівщині може залишитися без покарання через суддівську "солідарність"

Суддю на Львівщині поліцейські затримали у грудні 2016 року, але справу порушника до суду не можуть довести через суддівську солідарність.

Інцидент трапився в Стрию. Поліцейські, які були на місці ДТП, припустили, що непритомному водію погано. Проте після відчинення дверей авто правоохоронці відчули запах алкоголю. Коли чоловік опритомнів, крім водійських прав він пред'явив посвідчення судді.

В медичній лікарні встановили, що я не був у стані алкогольного сп'яніння. Є довідки, інструкції тих ліків, що я приймаю, що дійсно вони передбачають сонливий стан,

– повідомив суддя Юрій Андрейків.

За словами інспекторів патрульної поліції, проходити алкотест водій відмовився, про що правоохоронці склали протокол. Справа потрапила до Стрийського суду, де правопорушник досі працює. Проте судити колегу ніхто не хоче: шестеро суддів взяли самовідвід.

Вважаю, що не може розглядатися справа у провадженні судом, де суддя працює. Це відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу України,

– заявив голова Стрийського районного суду Василь Бораковський.

Справу судді Андрейківа передали Миколаївському районному суду.

Розгляд справи перенесли на 14 березня через неявку адвоката.При цьому 15 березня спливає термін притягнення судді до відповідальності.

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Юрій Андрейків через закінчення терміну повноважень вже рік не розглядає справ. Саме зараз у Києві розглядають питання про надання йому безстрокових повноважень. Даний адмінпротокол може вплинути на подальшу кар'єру судді.