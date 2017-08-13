Свято меду до Маковія: у Києві показали традиційні українські обряди

У музеї народної архітектури і побуту Пирогово з українськими піснями, народними обрядами, вінками та кошиками з фруктами сьогодні, 13 липня, святкують Медовий Спас.

Відвідувачам показують, як у давнину українці відзначали свято врожаю. Читайте також: Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси Зокрема розповідають, про традиційні букети – маковійчики. Окрім квітів, їхнім головним атрибутом є декілька головок маку. Обереги-маковійчики На святкуванні гостей частують медом з усіх регіонів України. Лікувальні властивості (меду – 24) просто надзвичайні. Тим більше, що кожен вид меду може лікувати від тих чи інших хвороб,

– зауважив бджоляр Микола Карась.