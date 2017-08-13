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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Свято меду до Маковія: у Києві показали традиційні українські обряди

12:52, сьогодні 695 Читать новость на русском
Медовий Спас
Медовий Спас / Фото з відкритих джерел

У музеї народної архітектури і побуту Пирогово з українськими піснями, народними обрядами, вінками та кошиками з фруктами сьогодні, 13 липня, святкують Медовий Спас.

Відвідувачам показують, як у давнину українці відзначали свято врожаю.

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Зокрема розповідають, про традиційні букети – маковійчики. Окрім квітів, їхнім головним атрибутом є декілька головок маку.

Обереги-маковійчики

На святкуванні гостей частують медом з усіх регіонів України.

Лікувальні властивості (меду – 24) просто надзвичайні. Тим більше, що кожен вид меду може лікувати від тих чи інших хвороб,
– зауважив бджоляр Микола Карась.

Теги: LifeStyle Новини України релігія Новини культури Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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