Свято меду до Маковія: у Києві показали традиційні українські обряди

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У музеї народної архітектури і побуту Пирогово з українськими піснями, народними обрядами, вінками та кошиками з фруктами сьогодні, 13 липня, святкують Медовий Спас.
Відвідувачам показують, як у давнину українці відзначали свято врожаю.
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Зокрема розповідають, про традиційні букети – маковійчики. Окрім квітів, їхнім головним атрибутом є декілька головок маку.
Обереги-маковійчики
На святкуванні гостей частують медом з усіх регіонів України.
Лікувальні властивості (меду – 24) просто надзвичайні. Тим більше, що кожен вид меду може лікувати від тих чи інших хвороб,
– зауважив бджоляр Микола Карась.