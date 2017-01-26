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Тарифи на воду знову зростуть

18:26, сьогодні 653 Читать новость на русском
Холодна вода
Холодна вода / it.tubgit.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

Тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2017 році буде підвищено для 54 ліцензіатів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг розділила їх на дві групи.

До першої групи увійшло 36 ліцензіатів, тарифи для яких переглядались впродовж січня-серпня 2016 року, до другої – 18 компаній, тарифи для яких не переглядались тривалий час, або взагалі не встановлювались регулятором.

Для ліцензіатів з першої групи тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у 2017 зростуть на 9% – з 9,86 гривні за кубометр до 10,76 гривні за кубометр.

Для другої групи тарифи в середньому збільшаться на 37% – з 9,18 гривні за кубометр до 12,54 гривні за кубометр.

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що ціна на газ для промислових споживачів зросте уже з лютого.

Теги: Україна Тарифи ЖКГ комунальні послуги
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