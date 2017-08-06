Тисячі байкерів з'їхались на тематичний фестиваль до Черкас
20:47, 5 серпня 541 Читать новость на русском
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Черкаський асфальт обкатали шість тисяч байкерів. Мотолюби зібрались на ювілейний фестиваль "Дахнівська Січ". Та традиційно – влаштували пробіг до центральної площі міста.
Спортивні байки, туристичні мотоцикли, чоппери та ексклюзивні двоколісні. Тисячі залізних коней приїхали на фестиваль до Черкас.
Під стать залізним коням і одяг байкерів: хтось вбраний у стилі вікінгів, а хтось у козацькому.
Частенько на Хортицю їздимо. Ну і ті ж самі байкери – це козаки, тільки на залізних конях,
– розповів учасник з Києва Денис.
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В планах організаторів, в майбутньому зробити «Ukrainian Biker’s Week», такий, як в Америці.
Джерело: 24 Канал
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