Тисячі байкерів з'їхались на тематичний фестиваль до Черкас

Черкаський асфальт обкатали шість тисяч байкерів. Мотолюби зібрались на ювілейний фестиваль "Дахнівська Січ". Та традиційно – влаштували пробіг до центральної площі міста.

Спортивні байки, туристичні мотоцикли, чоппери та ексклюзивні двоколісні. Тисячі залізних коней приїхали на фестиваль до Черкас.

Під стать залізним коням і одяг байкерів: хтось вбраний у стилі вікінгів, а хтось у козацькому.

Частенько на Хортицю їздимо. Ну і ті ж самі байкери – це козаки, тільки на залізних конях,

– розповів учасник з Києва Денис.

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В планах організаторів, в майбутньому зробити «Ukrainian Biker’s Week», такий, як в Америці.