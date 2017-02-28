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Товарообіг між Україною та Ізраїлем склав майже мільярд доларів, — посол

18:27, сьогодні 87 Читать новость на русском
Україна — Ізраїль
Україна — Ізраїль / 24 Канал

Торговельно-економічні зв'язки України та Ізраїлю забезпечують двосторонній товарообіг, який на сьогодні складає близько 1 мільярда доларів. Причому такий обсяг товарообігу тримається на цьому рівні протягом кількох останніх років.

Про це на конференції, присвяченій питанням торгово-економічної співпраці двох країн, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

За словами дипломата, Ізраїль належить до пріоритетних і перспективних торгово-економічних партнерів нашої держави.

Останні статистичні дані свідчать, що у 2016 році обіг товарів та послуг між Україною та Ізраїлем склав 861 мільйон доларів. Це зменшення, у порівнянні з 2015 роком, але серед позитивних факторів — збільшення торгівлі послугами на 11%. Також вдалося зберегти позитивне для України сальдо зовнішньої торгівлі, яке становило 454 мільйони доларів,
— уточнив посол.

Надоленко відзначив, що також наразі діє активне міжпарламентське співробітництво між Україною та Ізраїлем. А посольство планує найближчим часом наповнювати партнерство і практичними заходами.

Посол також нагадав, що у грудні 2016 року ми відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем.

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Теги: Україна Ізраїль Бізнес
Джерело: 24 Канал
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