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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Цікаві речі. На місці розгромленого редуту спецназ встановив намет, – Семенченко

08:53, сьогодні 1352 Читать новость на русском
Намет силовиків у Кривому Торці
Намет силовиків у Кривому Торці / Facebook

Нардеп та один з учасників блокади торгівлі з окупантами Семен Семенченко побував на місці редуту в Кривому Торці, який 13 березня штурмував спецназ СБУ.

Як свідчать фото, опубліковані нардепом, на місці розгромленого редуту спецназ встановив намет. Вони зараз охороняють цей залізничний переїзд.

Крім того, за словами Семенченка, там зникли всі особисті речі добровольців, які проводили блокаду.

Які "контрдиверсійні заходи"? Слуги бариги охороняють потяги які йдуть до Захарченка і Плотницького. Це – їх головна мета. Зараз їдемо в лікарню до госпіталізованих,
– написав нардеп.

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю". Згодом, народні депутати заявили, що затриманих блокувальників відпустили.

Семенченко також опублікував фото із блокувальниками, яких затримали працівники СБУ. Активістів, відпустивши, кинули напризволяще у незнайомому місті. Без документів та грошей.

Теги: Україна Блокада Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
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