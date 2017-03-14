Цікаві речі. На місці розгромленого редуту спецназ встановив намет, – Семенченко

Нардеп та один з учасників блокади торгівлі з окупантами Семен Семенченко побував на місці редуту в Кривому Торці, який 13 березня штурмував спецназ СБУ.

Як свідчать фото, опубліковані нардепом, на місці розгромленого редуту спецназ встановив намет. Вони зараз охороняють цей залізничний переїзд.

Крім того, за словами Семенченка, там зникли всі особисті речі добровольців, які проводили блокаду.

Які "контрдиверсійні заходи"? Слуги бариги охороняють потяги які йдуть до Захарченка і Плотницького. Це – їх головна мета. Зараз їдемо в лікарню до госпіталізованих,

– написав нардеп.