Тука розповів, коли згорнеться "неподобство на Сході України"

Передбачити, як будуть розвиватися події на Донбасі, неможливо, щоправда є передчуття: конфлікт на Донбасі незабаром завершиться.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у ефірі одного з українських телеканалів.

"Тут дуже багато зовнішніх чинників на це впливає. Передбачити, як будуть розвиватися події, неможливо, треба говорити чесно. За такою відповіддю краще сходити до церкви. Можливо, один Господь знає відповідь. Я можу тільки висловлювати свою точку зору", – зауважив він.

Також посадовець висловив припущення, що "неподобство" на сході завершиться найближчим часом.

"За логікою речей, аналізуючи ту інформацію, яка у мене є з абсолютно відкритих джерел, у мене є таке відчуття, що приблизно восени ми почнемо спостерігати процес реального згортання всього цього неподобства на сході. Не в Криму, на сході", – підкреслив Тука.

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